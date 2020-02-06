Сегодня первый заместитель министра обороны Азербайджана - начальник Генерального штаба Вооруженных сил генерал-полковник Наджмеддин Садыков встретился с находящейся с рабочим визитом в нашей стране делегацией во главе с главнокомандующим объединенными силами НАТО в Европе (SACEUR), командующим Европейского командования Вооруженных сил США генералом Тодом Уолтерсом, сообщает в четверг Day.Az со ссылкой на пресс-службу минобороны.

Приветствуя гостя, генерал-полковник Садыков напомнил о встрече, проведенной в июле прошлого года в Баку, отметил развитие продолжающихся в течение 26 лет отношений между нашей страной и НАТО, деятельность азербайджанской армии в рамках различных программ и вклад, вносимый нашими военнослужащими в миссию "Решительная поддержка" в Афганистане.

Начальник Генерального штаба подчеркнул, что основной целью проводимого в различных сферах сотрудничества Азербайджан-НАТО является устранение нестабильности, конфликтов и угроз в евроатлантическом пространстве, а также в создании единой системы безопасности в общемировом масштабе.

Касаясь военно-политической ситуации в регионе, генерал-полковник Садыков напомнил, что Армения оккупировала 20 процентов территории Азербайджана и, что переговорный процесс по сей день остается безрезультатным, особо отметил, что решением вопроса является принуждение Армении к выполнению требований соответствующих резолюций Совета Безопасности ООН на основе норм и принципов международного права.

Начальник Генерального штаба, высоко оценив позицию НАТО относительно территориальной целостности и суверенитета нашей страны, выразил уверенность в том, что Альянс и впредь будет оказывать содействие в этом направлении.

В свою очередь? генерал Уолтерс особо отметил, что Азербайджан является надежным партнером Альянса, высоко оценил участие нашей страны в борьбе против терроризма, значительный вклад в предоставлении воздушного пространства грузоперевозкам для миротворческих операций, в том числе, высокий профессионализм азербайджанских миротворцев в Афганистане.

Генерал Уолтерс подчеркнул, что Альянс выступает за мирное решение армяно-азербайджанского, нагорно-карабахского конфликта.

Гость выразил признательность руководству Азербайджана за теплый прием и гостеприимство, а также за содействие в проведении очередной встречи с начальником Генерального штаба Вооруженных сил Российской Федерации в Баку.

В ходе встречи стороны также провели обмен мнениями по другим вопросам, представляющим взаимный интерес.