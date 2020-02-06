Армяне в Сети развернули крупную акцию по травле Ксении Собчак.

Как передает Day.Az со ссылкой на Экспресс Газету, бурная реакция началась после того, как Собчак назвала главного армянского националиста России, действующего под прикрытием имиджа "кремлевского пропагандиста", Маргариту Симоньян "армянкой в каменьях".

"Блондинка в шоколаде" заявила, что те, кто на нее напал в Интернете, обвиняя "в поддержке национализма и фашизма", лишь ищут повод, чтобы превратить Симоньян жертву. И вправду, ведь ее наглость уже окончательно достала россиян.

Особенно смешно звучат такие обвинения на фоне того, как сами армяне годами всячески пытаются героизировать нацистского пособника Нжде, а недавно поразили российскую общественность заявлением, что гитлеровский генерал Гейнц Вильгельм Гудериан был армянином. Пост был выложен в соцсети "ВКонтакте", в сообществе Armenisсhe Legion ("армянский легион"), в котором собрались поклонники третьего Рейха и армянских "героев", сотрудничавших с нацистами в годы Второй мировой войны.

"Хороший такой способ чтоб тех,кого максимально хейтят в свободном интернете вдруг пожалели", - утверждает жена Константина Богомолова, комментируя факт того, как симоньяновцы защищают "честь" и "достоинство" армянского рупора.

Закончились же нападки на Ксению тем, что ей припомнили недавнюю критику женщин старше 40, выкладывающих в соцсети свои голые фото.

"Обнаженные фото женщин 40+ тебя оскорбляют, и ты посвящаешь этому не один пост на своей странице. А оскорбления по национальному признаку считаешь "безобидной дичью"", - негодуют в Сети.

Собчак, однако, отнеслась к травле спокойно.

Напомним, что в октябре 2019 года между Симоньян и Собчак был еще один спор, массово обсуждающийся в соцсетях. Главный редактор RT отказалась отвечать на уточняющие вопросы Ксении Собчак о беседе с "Александром Петровым" и "Русланом Бошировым" и пригрозила уйти с интервью.

Симоньян прервала вопрос Собчак, не дослушав его и истерично заявляла не задавать ей неудобных вопросов.

"Я сейчас просто встану и уйду, потому что ты меня обманываешь", - поясничала она, заметив, что согласовала другие вопросы.