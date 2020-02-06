Президент Азербайджана Ильхам Алиев в четверг подписал распоряжение о проведении 100-летнего юбилея Азербайджанского государственного университета нефти и промышленности.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

В ноябре 2020 года исполняется 100 лет с даты начала деятельности Азербайджанского государственного университета нефти и промышленности.

Согласно распоряжению, министерство образования Азербайджана подготовит и осуществит план мероприятий по проведению 100-летнего юбилея Азербайджанского государственного университета нефти и промышленности.

Кабинету министров поручено решить вопросы, вытекающие из настоящего распоряжения.