https://news.day.az/politics/1200613.html В Азербайджане отметят 100-летний юбилей Азербайджанского государственного университета нефти и промышленности
В Азербайджане отметят 100-летний юбилей Азербайджанского государственного университета нефти и промышленности
Президент Азербайджана Ильхам Алиев в четверг подписал распоряжение о проведении 100-летнего юбилея Азербайджанского государственного университета нефти и промышленности.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
В ноябре 2020 года исполняется 100 лет с даты начала деятельности Азербайджанского государственного университета нефти и промышленности.
Согласно распоряжению, министерство образования Азербайджана подготовит и осуществит план мероприятий по проведению 100-летнего юбилея Азербайджанского государственного университета нефти и промышленности.
Кабинету министров поручено решить вопросы, вытекающие из настоящего распоряжения.
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