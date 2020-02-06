https://news.day.az/politics/1200614.html Президент Ильхам Алиев выразил соболезнования Реджепу Тайипу Эрдогану
Президент Ильхам Алиев выразил соболезнования Реджепу Тайипу Эрдогану
6 февраля Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев выразил соболезнования Президенту Турецкой Республики Реджепу Тайипу Эрдогану.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
"Уважаемый господин Президент,
Дорогой Брат,
Глубоко опечален известием о многочисленных человеческих жертвах в результате произошедшего в Ване схода снежной лавины.
В связи с этой трагедией от своего имени и от имени народа Азербайджана выражаю глубокие соболезнования Вам, семьям и близким погибших, желаю исцеления раненым и пострадавшим. Аллах рехмэт элясин!", - говорится в послании главы государства.
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