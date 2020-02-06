6 февраля Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев выразил соболезнования Президенту Турецкой Республики Реджепу Тайипу Эрдогану.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

"Уважаемый господин Президент,

Дорогой Брат,

Глубоко опечален известием о многочисленных человеческих жертвах в результате произошедшего в Ване схода снежной лавины.

В связи с этой трагедией от своего имени и от имени народа Азербайджана выражаю глубокие соболезнования Вам, семьям и близким погибших, желаю исцеления раненым и пострадавшим. Аллах рехмэт элясин!", - говорится в послании главы государства.