Руководитель пресс-службы Генеральной прокуратуры Азербайджана Эльдар Султанов на своей странице в Facebook ответил на обвинения кандидата в депутаты от 31-го Сураханского второго избирательного округа Мехмана Гусейнова, передает в четверг Day.Az со ссылкой на Trend.

"Довожу до сведения Мехмана Гусейнова, что в соответствии с требованиями статей 112 и 112-1 Избирательного кодекса, его обращение в Генеральную прокуратуру о возможном нарушении требований избирательного законодательства Фараджем Гулиевым, кандидатура которого выдвинута от того же избирательного округа, направлена для рассмотрения и вынесения соответствующего решения в Центральную избирательную комиссию" - говорится в сообщении.