В связи с предстоящими выборами в Азербайджан прибыли наблюдатели из арабских стран, сообщает в четверг Day.Az со ссылкой на Trend.

Делегация из Иордании и ряда других арабских прибыла в Азербайджан для наблюдения и освещения парламентских выборов, которые пройдут в воскресенье.

По информации ЦИК Азербайджана на первое февраля аккредитацию прошли 842 международных наблюдателя. Около 2000 наблюдателей, местных и зарубежных, будут следить за ходом голосований. Среди них политики, представители партий и организаций, гражданского общества, в том числе журналисты и эксперты в области выборов.

Напомним, что в Азербайджане 9 февраля пройдут внеочередные парламентские выборы. На данный момент борьбу на парламентских выборах продолжает 1321 зарегистрированный кандидат. Всего для участия во внеочередных выборах в Милли Меджлис обратился 2431 человек. 22,58% кандидатов в депутаты - женщины.