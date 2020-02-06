Парламент Армении в ходе внеочередного заседания в четверг принял решение о проведении всенародного референдума, цель которого - добиться досрочной отставки членов и председателя Конституционного суда. Заседание законодательного органа страны транслировали в режиме реального времени местные информационные порталы, ередает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"За принятие законопроекта проголосовали 88 депутатов, решение принято", - отметил спикер парламента Арарат Мирзоян.

Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян призвал членов Конституционного суда добровольно сложить полномочия до того, как парламент примет или президент подпишет указ о проведении всенародного референдума, предполагающего досрочное отстранение членов высшей судебной инстанции.

Пашинян неоднократно заявлял, что действующий глава КС Грайр Товмасян был избран на этот пост с помощью фальсификаций. Сам Товмасян считает, что власти занимаются его политическим преследованием.