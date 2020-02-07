Для участия во внеочередных парламентских выборах, которые пройдут в Азербайджане 9 февраля 2020 года, обратились 2431 человек.

Как сообщает АПА со ссылкой на сайт Центральной избирательной комиссии, 319 из 1637 зарегистрированных кандидатов отозвали свои кандидатуры, еще одна кандидатура была аннулирована ЦИК, передает Day.Az.

В настоящее время число кандидатов в депутаты составляет 1317.

Напомним, что 5 февраля ЦИК аннулировал решение Окружной избирательной комиссии №46 о регистрации кандидата в депутаты Рашада Джамалова.