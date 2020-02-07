Благодаря успешной стратегии внешней политики Азербайджан превратился в надежного партнера в регионе и в мире.

Об этом в четверг сказал Trend заведующий отделом внешней политики Центра анализа международных отношений Джавид Велиев, передает Day.Az.

Он сообщил, что независимая внешняя политика Азербайджана проявляется не на словах, а в реальных действиях.

"Несмотря на то, что в регионе, в котором находится Азербайджан, сталкиваются интересы глобальных сил, благодаря сбалансированному курсу внешней политики Президента Ильхама Алиева страна превратилась в отличную платформу для сотрудничества. Наглядным примером этого является проведение в Баку многочисленных международных встреч и мероприятий", - сказал Велиев.

По его словам, с другой стороны, нейтралитет Азербайджана во время конфликтов между соседними странами, невмешательство во внутренние дела других государств и умение налаживать связи для регионального сотрудничества сделали Азербайджан надежным партнером.

"Таким образом, и в межгосударственных отношениях, и в научных исследованиях, к сожалению, Южный Кавказ рассматривался в качестве зоны конфликтов и вооруженных столкновений. Однако, энергетические и транспортные проекты, реализованные Азербайджаном, создали возможность для регионального сотрудничества. Государства, которые ранее выступали против этих проектов, теперь хотят принять в них участие. Все это показывает, что Азербайджан является надежным партнером", - добавил Джавид Велиев.