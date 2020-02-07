В Азербайджане завтра завершается предвыборная агитация кандидатов в депутаты
Завтра завершается предвыборная агитация кандидатов на внеочередных парламентских выборах в Милли Меджлис (парламент) Азербайджана, назначенных на девятое февраля, передает Day.Az со ссылкой на Trend.
Предвыборная агитация кандидатов начинается за 23 дня до выборов и прекращается за 24 часа до начала голосования, то есть, в 08:00 часов 8 февраля.
Таким образом, завтра в Азербайджане наступит "день тишины".
В Азербайджане 9 февраля пройдут внеочередные парламентские выборы. На данный момент борьбу на парламентских выборах продолжают 1317 зарегистрированных кандидатов. Всего для участия во внеочередных выборах в Милли Меджлис обратился 2431 человек. 22,58% кандидатов в депутаты - женщины, 77,42% - мужчины.
Отметим, что до настоящего времени на внеочередные парламентские выборы аккредитацию прошли 842 международных наблюдателя.
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