Завтра завершается предвыборная агитация кандидатов на внеочередных парламентских выборах в Милли Меджлис (парламент) Азербайджана, назначенных на девятое февраля, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

Предвыборная агитация кандидатов начинается за 23 дня до выборов и прекращается за 24 часа до начала голосования, то есть, в 08:00 часов 8 февраля.

Таким образом, завтра в Азербайджане наступит "день тишины".

В Азербайджане 9 февраля пройдут внеочередные парламентские выборы. На данный момент борьбу на парламентских выборах продолжают 1317 зарегистрированных кандидатов. Всего для участия во внеочередных выборах в Милли Меджлис обратился 2431 человек. 22,58% кандидатов в депутаты - женщины, 77,42% - мужчины.

Отметим, что до настоящего времени на внеочередные парламентские выборы аккредитацию прошли 842 международных наблюдателя.