Заместитель генерального директора департамента информации министерства иностранных дел Китайской Народной Республики Лиджиан Чжао выразил благодарность Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

"Мы искренне благодарим за поддержку мировых лидеров. Президент Азербайджана Ильхам Алиев выразил солидарность с китайским народом и готовность оказать всю необходимую помощь", - написал на своей странице в Twitter Лиджиан Чжао.