Азербайджанский народ с энтузиазмом настроен на укрепление своей страны и ее демократии. Об этом рассказал Trend старший редактор пакистанского новостного агентства Daily National Herald Tribune Риаз Малик, передает Day.Az.

Малик приехал в Баку вместе с делегацией журналистов из Пакистана с целью освещения предстоящих парламентских выборов в Азербайджане.

По словам Малика, это его первый визит в Азербайджан, и страна создает впечатление мирной и стабильной. Он также выразил мнение, что без сомнения, выборы будут способствовать дальнейшему прогрессу и процветанию Азербайджана.

"В стране был принят ряд различных мер для обеспечения проведения максимально свободных и справедливых выборов. Граждане страны с большим энтузиазмом нацелены на исполнение своего гражданского долга по укреплению демократии в стране", - сообщил Малик.

Напомним, что парламентские выборы в Азербайджане пройдут девятого февраля. На данный момент, в связи со внеочередными выборами в Милли Меджлис, регистрацию прошли 5 миллионов 238 тысяч избирателей по 125 округам.