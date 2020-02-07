В Азербайджане начинается новый тур конкурса Yüksəliş ("Восхождение"), учрежденного соответствующим распоряжением Президента Ильхама Алиева.

Об этом на сегодняшней пресс-конференции сказал руководитель рабочей группы конкурса, замминистра молодежи и спорта Фархад Гаджиев, сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.

По его словам, 8 февраля будет проведен очередной онлайн-тур конкурса - первый тестовый экзамен по общим знаниям, а 16 февраля - главный экзамен по общим знаниям: "На экзамене будет представлен 21 вопрос по азербайджанскому языку и литературе, истории, географии, культуре, праву и экономике. Демо-версия тестов экзамена по способностям, являющегося второй частью онлайн-тура, будет представлена 23 февраля. Демо-версия тестов носит ознакомительный характер, поэтому не требует ответов".

Гаджиев также отметил, что экзамен по способностям будет проведен 1 марта в виде тестов по трем блокам.

Напомним, что 26 июля 2019 года Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение об учреждении конкурса "Восхождение".

Согласно распоряжению, конкурс "Восхождение" учреждается с целью выявления и поддержки перспективных руководящих лиц с высоким интеллектуальным уровнем и управленческими качествами, для обеспечения создания банка кадровых резервов в стране.