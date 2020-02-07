Миссия международных наблюдателей Парламентской ассамблеи тюркоязычных стран (ТюркПА) будет наблюдать за парламентскими выборами в Азербайджане, которые пройдут 9 февраля, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

В состав миссии входят депутаты парламентов Казахстана, Кыргызстана и Турции, а также дипломатические представители Секретариата ТюркПА.

В программу наблюдателей включены встречи с представителями ряда государственных структур. В день выборов миссия ТюркПА будет мониторить избирательный процесс в Баку и регионах страны.

10 февраля миссия наблюдателей ТюркПА проведет пресс-конференцию по итогам проведенных наблюдений, на основе чего будет представлено официальное заявление миссии по выборам.

С 2010 года миссия наблюдателей ТюркПА следит за президентскими и парламентскими выборами, а также конституционными референдумами, проводимыми в странах-членах.