Совет Европы давно демонстрирует предвзятую позицию по Азербайджану и словно закрывает глаза на то, что происходит в европейских странах. Об этом сказал Trend политолог Фикрет Садыхов, передает Day.Az.

По его словам, в ряде европейских стран происходят довольно серьезные события: "Взять, к примеру, так называемые "желтые жилеты". Этих людей избивают, привлекают к уголовной ответственности. В других странах тоже происходят подобные события, однако Совет Европы закрывает на это глаза. Когда же дело касается Азербайджана, то СЕ начинает рассказывать сказки, диктует условия, принимает какие-то резолюции".

Политолог отметил, что в Армении арестовывают политиков, журналистов, их подвергают пыткам: "Но на это тоже закрывают глаза. Азербайджан не может согласиться с подобными двойными стандартами. Считаю, что все это предвзятая, субъективная и несправедливая позиция против Азербайджана. Демонстрация подобной позиции - удар по имиджу Совета Европы. Это должны понять делегации, которые представлены в ПАСЕ, и полномочные лица ряда государств. Пусть они раскроют глаза и посмотрят на происходящее в своих странах, когда принимают решения против Азербайджана".

Садыхов добавил, что если подобные организации настолько далеки от объективности, демонстрируют предвзятое отношение, то, значит, они занимаются бессмысленным делом: "Кому нужны такие организации, которые демонстрируют субъективный подход, выполняют чьи-то заказы? Поэтому и принимаемые ими "резолюции" в конечном итоге представляют собой не более чем клочок бумаги".