Политика, применяемая европейскими структурами к странам нашего региона, не выдерживает никакой критики. Она отличается удивительным разнообразием подходов к одним и тем же вопросам в зависимости от того, насколько готова прогибаться та или иная страна. Проще говоря, за Азербайджаном "колыбель демократии" замечает щепку, одновременно не принимая во внимание бревна, если они касаются, скажем так, ее "любимчиков" - даже если в этих странах творится абсолютный беспредел.

Возьмем, например, "правозащитные" истерики, временами устраиваемые в ПАСЕ или Европарламенте, или где-то еще по поводу тех или иных внутренних вопросов нашей страны. Внутренние дела любой страны, как известно, не могут быть предметом беспокойства и обсуждения в международных инстанциях, которых совершенно не касаются. Когда же это происходит, можно со всеми основаниями утверждать, что имеет место грубое вмешательство в дела государства. Вмешиваться во внутренние дела Азербайджана европейские организации любят и делают это с удовольствием.

Принимая на днях главу МИД Турции, тоже, как известно, постоянно избирающуюся мишенью для европейской критики, Президент Ильхам Алиев достаточно жестко высказался в адрес Совета Европы, назвав отношение к Азербайджану и принимаемые в связи с нашей страной негативные резолюции политическим заказом.

"На протяжении почти 20 лет в различные периоды, выполняя политический заказ, Азербайджан избирали мишенью, о нас измышляют и распространяют невероятную ложь. Азербайджан представляют как отсталую страну, происходящие в Азербайджане позитивные процессы не учитываются. Азербайджан пытаются представить лишь в черных красках и вновь, опираясь на необоснованные, сфальсифицированные данные, публикуют доклады и принимают резолюции", - сказал глава государства.

Он назвал все обвинения ложью, посоветовав СЕ заняться правами человека, например, в Армении, где они грубо нарушаются.

Права человека в соседней стране нарушались всегда - и при прежнем режиме, и при новой власти. Апрельский переворот 2018 года ничего не изменил в этом плане. Просто политические репрессии стали более открытыми и проводятся они, в отличие от прежних лет, под лозунгом борьбы с коррупцией. Ни для кого в Армении не секрет, что бывший президент Роберт Кочарян находится под арестом не за события 1 марта, а потому, что является политическим конкурентом Никола Пашиняна. Туда же, то есть под арест, в скором времени отправится и Серж Саргсян. Европейские критики нашей страны не замечают никаких любопытных нюансов в якобы борьбе Пашиняна с коррупцией? Им не известно, что за два года популистских репрессий никто из коррупционеров не был наказан? Вытрясаемые из них деньги - это тоже нарушение прав человека, потому что совершаются эти действия не решением суда, а после личных встреч с чиновниками Пашиняна или с ним самим, то есть под угрозой.

Все это до такой степени на поверхности, что нельзя не удивляться тому, как демонстративно этого не замечают в Европе. Как не заметили, например, смерти в камере тюрьмы "Нубарашен" координатора сайта Haynews.am Мгера Егиазаряна. Егиазарян скончался после двухмесячной голодовки, которая так и не помогла ему привлечь внимание европейских правозащитников к нарушению своих прав. Политических оппонентов в Армении по старой доброй традиции избивают, калечат, устраивают травлю и провокации. И, что важно, - делается все это совершенно открыто.

Сегодня в Армении развернулась настоящая вакханалия. Премьер-министр Пашинян устроил травлю главы и судей Конституционного суда, и проблема дошла до таких безобразных размеров, что ее наконец заметили в Венецианской комиссии и слегка пожурили Ереван. В ПАСЕ тоже немного поругали, нежно так, чтоб не обидеть. Поясним: глава КС - человек Сержа Саргсяна, но сместить его по своей воле Пашинян не может - мешает все та же конституция. И теперь премьер собирается ее переписать, а параллельно применяет всевозможные запрещенные приемы. Накануне контролируемый им парламент принял решение о референдуме по конституционным изменениям, то есть Пашинян решил расправиться с неугодными руками народа.

По подсчетам армянских правозащитников, в стране насчитывается до 70 политзаключенных. Эти подсчеты были сделаны до прихода к власти Пашиняна. После же его воцарения прежний список дополнился, а по пашиняновской амнистии на свободу вышли только уголовники и террористы.

Все это - следствие мягкого отношения к вопиющим нарушениям, имевшим место в этой стране все годы независимости. Международные организации стараются всего этого не замечать.

Помнится, в период "электромайдана", когда жестко и грубо подавлялись акции протеста, представители "расквартированных" в Ереване западных стран отделывались от журналистов общими фразами, лепетали что-то, никого не осуждая и не давая оценок. Лейтмотивом всех комментариев было: это внутреннее дело Армении, и мы не можем в него вмешиваться.

Поразительно, не правда ли? Такая предупредительность по отношению к внутренним делам Армении и нескрываемое грубое вмешательство во внутренние дела Азербайджана.

Такая же глухота и слепота поражает европейские структуры, когда дело касается Грузии, Украины, стран Прибалтики. Мы уже не говорим о самих странах Евросоюза, которые категорически неподсудны.

Двойные стандарты - это серьезная проблема. И евроструктурам стоит задуматься о том, насколько они вредят самому имиджу матушки Европы. Какое-то время она служила маяком для постсоветских стран после распада Союза, но очень скоро стало ясно, что этот маяк светит одинаково далеко не всем.

Зульфугар Ибрагимов