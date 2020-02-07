Более чем предвзятое отношение ПАСЕ к Азербайджану и Турции говорит о том, что эта организация не руководствуется реалиями, а целенаправленно распространяет клевету. Об этом сказал Trend главный редактор газеты "SƏS", политический эксперт Бахруз Гулиев, апеллируя к словам Президента Ильхама Алиева, прозвучавшим на встрече с министром иностранных дел Турции Мевлютом Чавушоглу, передает Day.Az.

"Такой ущербный подход стал причиной падения авторитета этой европейской структуры. При этом, хотел бы отметить, что такое предвзятое отношение ПАСЕ для Азербайджана и Турции ровно ничего не значит. Ни Азербайджанское государство, ни братская Турция никогда не склонялись и не склонятся перед лживыми обвинениями. Очевидно, что ПАСЕ деградирует, у этой структуры не осталось ни влияния, ни общественно-политической значимости на международной арене", - сказал Гулиев.

Политический эксперт подчеркнул, что сентенции ПАСЕ о демократии звучат крайне фальшиво.

"О какой демократии смеет говорить ПАСЕ, избравшая мишенью Азербайджан, когда сама выпускает клеветнические "отчеты" и "резолюции" о так называемых "политзаключенных". В это время в тюрьмах страны-агрессора Армении гибнут реальные политзаключенные, а в соседней Грузии массовые протесты разгоняют силой. Почему ПАСЕ не объявит политзаключенными тех, кого арестовывают в ходе протестов, которые происходят в европейских странах, в частности, во Франции, Бельгии?! Почему мишенью назначаются Азербайджан и Турция?! Дело в том, что мы обладаем экономической мощью и политическим потенциалом, и по мере роста этой мощи некоторые силы, в частности, проармянские клеветники-политиканы в ПАСЕ, начинают беспокоиться. Их постигнет жестокое разочарование. Азербайджанское государство проводит независимую политику, и неслучайно Президент Ильхам Алиев решительно заявил, что Азербайджан не будет выполнять их требования, и это следует расценивать как правомочную меру против двойных стандартов. ПАСЕ следует учитывать, что не она нужна Азербайджану, а Азербайджан ей", - заключил Гулиев.