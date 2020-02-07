В прошлом месяце имя премьер-министра Армении Никола Пашиняна довольно долго полоскалось в армянских СМИ в связи с его несерьезными заявлениями относительно якобы опережения этой страной соседей по уровню ВВП на душу населения. Армянские эксперты разнесли дорогого премьера в пух и прах. Но этого позора Пашиняну показалось мало, и накануне он выступил с очередным забавным заявлением, порадовав армян тем, что в 2019 году они опередили весь регион по росту притока туристов.

Как известно, в Армении принято называть туристами всех, кто имеет неосторожность пересечь ее границу, но реальная доля туристов в этой массе всегда очень незначительна.

Как пишут армянские СМИ, в очередном фейсбуковском посте Никол Пашинян сообщил, что в 2019-м Армению посетили 1 млн. 894 тысячи 377 туристов, что больше показателя предыдущего года на 14,7 % и на 26,7% больше, чем в 2017 году. "Варчапет" отметил и то, что прошлогодний рост туризма Турции составил 14%, а Азербайджана - 11,4%.

"Никол Пашинян почему-то скромно умалчивает, что по этому показателю мы опередили не только соседей, но и самую посещаемую туристами страну, Францию. Умалчивает он и про другого нашего соседа, Иран, который в 2019-м зафиксировал рост туристических посещений на 27,9%. Впрочем, для обеспечения особой пиар-эффективности избирательность в вопросе представления фактов вполне объяснима. Другое дело, что данный показатель или место в мировом рейтинге отнюдь не может восприниматься свидетельством головокружительных успехов страны в данной сфере. На самом деле рост туризма зафиксирован во всем мире, и эти тенденции не могут обойти стороной и Армению", - ехидно отмечает "Голос Армении".

Да, туризм в прошлом году вырос. Но за счет чего? Например, за счет наплыва граждан стран ЕАЭС на армянский авторынок, отмечает издание. Да, это десятки тысяч посещений, это деньги, потраченные иностранцами в нашей стране. Однако с точки зрения развития турсферы их прикладное значение практически нулевое. За ситуативным "приливом" следует "отлив".

Впрочем, все это мелочи, главное, что премьер получил возможность в очередной раз попытаться впечатлить своих сторонников рассказами об успехах постреволюционной Армении. Главное, что можно из полученного наследства выжать, - это максимум пиар-дивидендов. Чем, собственно, и занимается действующая власть уже почти 2 года. И далеко не только в сфере туризма. Сегодня страна вообще живет по инерции, пишет армянское издание.

Зульфугар Ибрагимов