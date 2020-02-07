Маргарита Симоньян пригласила на работу в одну из своих структур - на телеканал RT - Виктора Согомоняна, бывшего пресс-секретаря второго президента Армении Роберта Кочаряна.

Сейчас Согомонян возглавляет офис Кочаряна, а заодно является профессором кафедры международной журналистики МГИМО, передает Day.Az со ссылкой на gradator.ru.

Теперь Виктор Согомонян еще и будет сотрудничать с российским международным телеканалом RT. Об этом радостно сообщает Sputnik Армения. Sputnik, который также возглавляет Симоньян, является вроде российским агентством, но работники этого издания похоже уже и сами утратили ориентиры, на кого они работают - на Россию или Армению.

Источник в RT сообщил, что Согомонян будет задействован в работе над аналитическим контентом. То есть, в России увеличится число экспертов, подающих России армянское видение важных процессов и решений.

В беседе с корреспондентом Sputnik Армения Согомонян подтвердил информацию о начале сотрудничества, но комментировать подробности отказался.

Такое количество армянских фамилий создает впечатление, что речь идет об описании процессов, происходящих в армянском обществе. Но нет, речь идет о российских реалиях, где армянские "кадры решают все!".

Руководитель российского телеканала RT Маргарита Симоньян пригласила Виктора Согомоняна анализировать политические процессы в регионе. Согомонян параллельно работает в МГИМО, где также заправляют армяне, поскольку МГИМО непосредственно связан с МИД РФ, но и там главенствуют армяне под патронажем Лаврова.

Складывается целая армянская цепочка - RT- Sputnik - МГИМО - МИД - просто армянский спрут, который искусно плетет Маргарита Симоньян в сердце России - Москве.