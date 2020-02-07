Все обращения, поступающие в Центральную избирательную комиссию (ЦИК), рассматриваются в рамках законодательства.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом на сегодняшнем заседании ЦИК сказал председатель комиссии Мазахир Панахов.

По его словам, на обращения по горячей линии поспешно отвечать не следует.

"Может кто-то делает это намеренно, чтобы в спешке была допущена ошибка. На все обращения, поступающие на горячую линию, отвечать следует в соответствии с законодательством. При малейшей возможности решить вопрос положительно, мы стараемся сделать именно это", - сказал Мазахир Панахов.

Он также добавил, что не следует убирать агитационные плакаты кандидатов, размещенные на специальных досках, до 8:00 восьмого февраля.

Председатель ЦИК подчеркнул, что в ходе выборов не может быть и речи о нарушении чьих-либо прав.

"ЦИК обязана защищать права всех избирательных субъектов. По всем нелицеприятным случаям следует обращаться в ЦИК. Есть определенные личности, которые намеренно создают такую ситуацию. Поэтому граждане в связи с такими нежелательными фактами в первую очередь должны обращаться в окружные избирательные комиссии", - добавил Мазахир Панахов.

Отметим, что внеочередные парламентские выборы в Азербайджане пройдут девятого февраля.