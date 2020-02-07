В рамках внеочередных парламентских выборов, которые пройдут в Азербайджане девятого февраля, аккредитовано 883 международных наблюдателя.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом на сегодняшнем заседании Центральной избирательной комиссии (ЦИК) сказал председатель ЦИК Мазахир Панахов.

По его словам, число местных наблюдателей составил 77 721 человек. Международные наблюдатели представляют 55 стран и 56 организаций. Председатель ЦИК добавил, что в то же время в рамках выборов зарегистрировано 1 129 полномочных представителей, 7 603 члена комиссии с правом на голосование.