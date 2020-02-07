Президент Азербайджана Ильхам Алиев шестого февраля подписал распоряжение в связи с повышением трудовых пенсий, согласно которому с первого января все трудовые пенсии повышены на 16,6%. Следует признать, что серьезное повышение пенсий - существенная прибавка в семейный бюджет порядка 1,2 миллиона человек. Если учесть, что всего несколько месяцев назад минимальный уровень пенсий был повышен на более чем 70%, то можно представить масштаб внимания и поддержки, которую по прямому указанию Президента Ильхама Алиева государство проявляет к улучшение жизненных условий пенсионеров.

Об этом вице-премьер, зампред - исполнительный секретарь правящей партии "Ени Азербайджан" (ПЕА)Али Ахмедов написал в статье "Большой подарок пенсионерам" на своей странице в Facebook, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

Ахмедов отметил, что, прежде всего, распоряжение о повышении пенсий может считаться очередным наглядным проявлением принципа Президента Ильхама Алиева "в центре нашей политики стоит гражданин Азербайджана". Проявление неиссякаемой заботы к человеку, улучшение его жизненных условий - главный приоритет азербайджанской власти, именно поэтому существует прочное единство между народом и властью.

Вице-премьер подчеркнул, что другая важная особенность, которую следует отметить в контексте повышения пенсий, состоит в том, что по сути, эта инициатива является результатом и важным компонентом экономических и социальных реформ, проводимых в стране: "Доказывать, что улучшение благосостояния народа - основная цель этих реформ, необходимости нет. Однако следует отдельно подчеркнуть, что вышеназванное распоряжение является непосредственным результатом проводимых реформ. Повышение пенсий требует свыше 500 миллионов манатов в год. Успешно проводимые в стране реформы сопровождаются открытием новых рабочих мест, повышением зарплат, устранением неформальной занятости, усилением трудовой и финансовой дисциплины во всех сферах. Каждый из этих позитивных процессов в свою очередь делает возможным реализацию политики, направленной на улучшение жизненных условий различных категорий населения, в том числе, пенсионеров. Иными словами, улучшение благосостояния народа находят отражение не только в заявлениях азербайджанского правительства, но и в реальной работе и ее результатах: "Повышение пенсий необходимо расценивать как весомое доказательство, подтверждающее успешное осуществление концепции реформ, объявленной Президентом Ильхамом Алиевым. Народ видит плоды объявленных годами раньше и продолжающихся сегодня широкомасштабных реформ, и верит, что все более уверенное проведение реформ создаст возможность еще больше улучшить благосостояние народа".

Зампред ПЕА добавил, что тут следует напомнить антиазербайджанскую пропаганду злонамеренных внешних сил, пытающихся очернить Азербайджан, его успешную политику, ложью и манипуляциями изменить мнения людей, и радикальной оппозиции: "Вернее, им следует напомнить, что примерно за последние полгода только в сфере повышения пенсий были осуществлены два крупных социальных проекта, и в прошлом году минимальные пенсии были повышены на более чем 70%, а в этом году все трудовые пенсии - на 16,6%: "Однако во многих странах мира мы сталкиваемся с обратной картиной. Известное движение "желтых жилетов" более одного года продолжающееся в центре Европы, появилось как протест на ухудшение условий пенсионного назначения, и до сегодняшнего дня не утратило свою актуальность. В другой европейской стране правительство несколько лет назад было вынуждено принять такое непопулярное решение как сокращение пенсий, вследствие чего неоднократно менялся кабинет, грянул экономический и политический кризис. Примеров привести можно много, но необходимости в этом не вижу, потому что не собираюсь критиковать какие-то отдельные страны. Очевидно то, что стремительное социально-экономическое развитие Азербайджана крайне беспокоит радикальную оппозицию, перечеркивает их политические перспективы, сводит к нулю авторитет среди народа. Поэтому она прибегает к самым грязным методам, пытаясь осуществить свои нездоровые политические амбиции, действует заодно с внешними антиазербайджанскими силами, приспешничает им. Вне всякого сомнения, успехи Азербайджана - источник гордости народа. По уровню развития Азербайджан занимает достойное место во всех престижных рейтингах, страна оценивается в ряду успешных стран мира,этому надо радоваться и гордиться"