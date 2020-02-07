Азербайджанские СМИ уделяют одинаковое внимание всем кандидатам в депутаты предстоящих парламентских выборов, сказала в пятницу Trend ведущая пакистанского новостного агентства HUM News Шиффа Закриа Юсафзаи, передает Day.Az.

Юсафзаи приехала в Баку вместе с делегацией журналистов из Пакистана с целью освещения предстоящих парламентских выборов в Азербайджане.

"Первое, на что человек обращает внимание по прибытии в Баку, - это чистота города. Пробыв здесь недолгое время, человек понимает, насколько город еще и безопасен," - сказала она.

Комментируя будущие парламентские выборы в Азербайджане, Юсафзаи отметила, что делегация встретилась с рядом представителей азербайджанских СМИ с тем, чтобы ознакомиться, как в стране освещаются будущие парламентские выборы.

"Мне было очень интересно, как именно СМИ освещают выборы. По словам их представителей, новостные агентства уделяют одинаковое внимание всем кандидатам в депутаты. Они интервьюируют кандидатов, публикуют новости о них, рассказывают об их будущих планах", - сказала Юсафзаи.

Напомним, что парламентские выборы в Азербайджане пройдут девятого февраля.