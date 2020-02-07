Министр иностранных дел Азербайджана Эльмар Мамедъяров принял делегацию во главе с руководителем наблюдательной миссии СНГ и первым заместителем исполнительного секретаря СНГ Виктором Александровичем Гуминским.

Как передает Day.Az со ссылкой на министерство, во время встречи Виктор Гуминский довел до сведения министра, что в день внеочередных парламентских выборов в Азербайджане за ходом голосования по всей стране будут наблюдать 252 члена наблюдательной миссии СНГ. Он отметил, что избирательные участки полностью готовы к предстоящим выборам, и для проведения свободных, демократических, прозрачных выборов созданы все необходимые условия.

Эльмар Мамедъяров в свою очередь отметил, что в целом избирательный процесс протекает в стране в демократических условиях. Для эффективной деятельности всех местных и зарубежных наблюдателей, в том числе наблюдательской миссии СНГ созданы все необходимые условия.

В ходе встречи стороны также обменялись мнениями по тесному сотрудничеству между странами СНГ в торгово-экономической, политической, гуманитарной и других сферах. Также было обсуждено расширение взаимовыгодного сотрудничества на пространстве СНГ.