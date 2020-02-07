Центральной избирательной комиссией (ЦИК) Азербайджана были приняты все необходимые меры для того, чтобы обеспечить максимально свободные и справедливые парламентские выборы.

Об этом сказал Trend редактор пакистанского новостного агентства Pakistan in the World Тазин Ахтар, который приехал в Баку вместе с делегацией журналистов из Пакистана с целью освещения предстоящих парламентских выборов в Азербайджане, передает Day.Az.

"Мы посетили здание Центральной избирательной комиссии. ЦИК были предприняты все необходимые шаги для того, чтобы сделать выборы максимально свободными и справедливыми и обеспечить равные условия для всех кандидатов, которые будут в них участвовать", - сказал Ахтар.

Он также высказал мнение, что предстоящие выборы пройдут беспрепятственно, так как вся информация о кандидатах и участвующих партиях размещена в общем доступе в интернете.

Редактор пакистанского новостного агентства Daily National Herald Tribune Риаз А Малик, в свою очередь, отметил, что без сомнения, выборы будут способствовать дальнейшему прогрессу и процветанию Азербайджана.

"В стране был принят ряд различных мер для того, чтобы выборы были максимально свободными и справедливыми. Граждане страны с большим энтузиазмом настроены на исполнение своего гражданского долга по укреплению демократии в стране", - сказал Малик.

Ведущая пакистанского новостного агентства HUM News Шиффа Закриа Юсафзаи отметила, что азербайджанские СМИ уделяют одинаковое внимание всем кандидатам на предстоящих парламентских выборах.

Юсафзаи отметила, что делегация встретилась с рядом азербайджанских СМИ, чтобы ознакомиться с процессом освещения выборов.

"Мне было очень интересно, как именно СМИ освещают выборы. По их словам, новостные агентства уделяют одинаковое внимание всем кандидатам в парламент. Они проводят с кандидатами интервью, публикуют новости о них и рассказывают о будущих планах кандидатов", - сказала Юсафзаи.

Американский эксперт, стратегический советник по международным делам правительств, университетов и корпораций в Европе и Америке Питер Тейс выразил уверенность, что выборы пройдут в мирной и демократической атмосфере по всей стране.

"Эти парламентские выборы являются важной вехой в современной истории Азербайджана. Оптимизм правительства Азербайджана в отношении сохранения впечатляющего экономического роста и продвижения внешнеполитических интересов Азербайджана достигнет нового зенита успеха после этих парламентских выборов", - сказал он.

Как отметил Тейс, впечатляет организационная стратегия и материально-техническое обеспечение предстоящих выборов. Этот успешный опыт в Азербайджане является прелюдией к светлому будущему страны, где доходы повышаются, а здравоохранение процветает, считает американский эксперт.