7 февраля посол Азербайджана в Беларуси Латиф Гандилов встретился с Государственным секретарем Совета безопасности Беларуси Андреем Равковым, сообщает Trend.

На встрече обсуждались вопросы сотрудничества между Беларусью и Азербайджаном в сферах экономики, торговли, энергетики и промышленности, а также вопросы международной и региональной безопасности

Стороны подчеркнули положительную динамику двусторонних отношений во всех сферах и подтвердили свою приверженность стратегическому партнерству, укреплению отношений и реализации совместных проектов в сфере безопасности.