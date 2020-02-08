https://news.day.az/politics/1200983.html Азербайджан и Беларусь обсудили вопросы безопасности - ФОТО
Азербайджан и Беларусь обсудили вопросы безопасности - ФОТО
7 февраля посол Азербайджана в Беларуси Латиф Гандилов встретился с Государственным секретарем Совета безопасности Беларуси Андреем Равковым, сообщает Trend.
На встрече обсуждались вопросы сотрудничества между Беларусью и Азербайджаном в сферах экономики, торговли, энергетики и промышленности, а также вопросы международной и региональной безопасности
Стороны подчеркнули положительную динамику двусторонних отношений во всех сферах и подтвердили свою приверженность стратегическому партнерству, укреплению отношений и реализации совместных проектов в сфере безопасности.
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре