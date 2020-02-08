В Азербайджане завершились сроки, отведенные на агитационную кампанию, связанную с внеочередными парламентскими выборами.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, сегодня в Азербайджане объявлен "день тишины" накануне выборов.

Согласно Графику основных действий и мер по подготовке и проведению досрочных парламентских выборов в Азербайджане, агитационная кампания начинается за 23 дня до выборов и завершается за 24 часа до начала голосования.

Отметим, что на внеочередных парламентских выборах в Азербайджане зарегистрировано 1314 кандидатов.

В день выборов в Азербайджане будет действовать 5426 постоянных и 215 временных избирательных участков.

За выборами будут следить 883 международных и 77 721 местных наблюдателей.

Также на выборах зарегистрировано 1129 доверенных лиц, 7 603 члена комиссии с правом совещательного голоса, 2085 депутатов.