https://news.day.az/politics/1201068.html Мевлют Чавушоглу: Для меня было честью получить орден "Достлуг" от Президента Ильхама Алиева
Мевлют Чавушоглу: Для меня было честью получить орден "Достлуг" от Президента Ильхама Алиева
Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу поделился сообщением в Twitter в связи со своим награждением орденом "Достлуг".
Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, в нем говорится: "Было честью получить орден "Достлуг" из рук уважаемого Президента Ильхама Алиева".
Отметим, что Президент Азербайджана Ильхам Алиев пятого февраля принял в Баку министра иностранных дел Турции Мевлюта Чавушоглу. Глава государства вручил ему орден "Достлуг".
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