Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу поделился сообщением в Twitter в связи со своим награждением орденом "Достлуг".

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, в нем говорится: "Было честью получить орден "Достлуг" из рук уважаемого Президента Ильхама Алиева".

Отметим, что Президент Азербайджана Ильхам Алиев пятого февраля принял в Баку министра иностранных дел Турции Мевлюта Чавушоглу. Глава государства вручил ему орден "Достлуг".