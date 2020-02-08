Заявление Азербайджанской общины Нагорно-Карабахского региона Азербайджана в связи с агрессией Армении распространен как документ Генассамблеи и Совбеза ООН. Об этом сообщает в субботу Trend со ссылкой на общину, передает Day.Az .

"Мы, вынужденные переселенцы из Нагорно-Карабахского региона и других оккупированных районов Азербайджана в около 30 лет страдаем от армянской агрессии. В результате политики этнической чистки, начатой против нас в 1988 году, Армения оккупировала одну пятую территории Азербайджана. Таким образом 700 тысяч человек были изгнаны из своих домов. В ходе оккупации были жестоко убиты тысячи азербайджанцев, большое количество гражданских лиц пропало без вести. Геноцид против Азербайджанцев в городе Ходжалы, когда за ночь армянскими вооруженными подразделениями были зверски убиты 613 гражданских лиц, в том числе женщины, дети и старики, стал пятном на страницах истории как самая крупная резня в отношении азербайджанцев. С чувством сожаления хотим отметить, что совершившие эти преступления люди все еще не понесли заслуженного наказания", - говорится в заявлении.

В документе отмечается, что мировое сообщество, включая Совет безопасности и Генеральную ассамблею ООН неоднократно выражали поддержку неприкосновенности признанных на международном уровне границ Азербайджана, уважение суверенитету и территориальной целостности Азербайджана, признавали Нагорно-Карабахский регион как неотъемлемую часть Азербайджана и право на возвращение в свои края всех азербайджанцев-вынужденных переселенцев.

Община заявляет, что поддерживает мирное урегулирование конфликта, обеспечивающее немедленный, полный и безоговорочный вывод ВС Армении из Нагорного-Карабаха и других оккупированных территорий Азербайджана, что создаст условия для безопасного и достойного возвращения в свои дома и к своему имуществу насильно изгнанного азербайджанского населения, а также для восстановления и экономического развития этого региона, совместного проживания армянской и азербайджанской общин в Нагорном Карабахе на равных правах и недопущении дискриминации.

"Однако, крайне затруднительно готовится к миру на фоне неприкрытой агрессии Армении и политики премьер-министра Армении Никола Пашиняна, нацеленной на аннексию, которая ярко проявляется в его оскорбительном высказывании "Карабах - это Армения и точка". Более того, Армения попросту отказывается признавать существование азербайджанской общины Нагорно-Карабахского региона Азербайджана ее фундаментальные права и свободы. Она всеми силами пытается препятствовать контактам между азербайджанской и армянской общинами Нагорного Карабаха. Это составляет основу агрессивной политики Армении, в результате которой она оккупировала часть территорий Азербайджана, и является еще одним явным доказательством вопиющего неуважения Армении к правам человека.

Препятствуя возвращению в свои дома азербайджанских вынужденных переселенцев, пытаясь искусственно изменить демографический состав населения на этих территориях, а также предпринимая целенаправленные шаги для изменения экономических, социальных и культурных особенностей региона, Армения осуществляет политику, нацеленную на колонизацию оккупированных территорий", - говорится в документе.

Община призывает мировое сообщество не закрывать глаза на длящуюся 30 лет армянскую агрессию, страдания сотен тысяч азербайджанцев, которые изгнаны с земель своих прадедов.

"Призываем мировое сообщество нарастить усилия по обеспечению выполнения резолюций Совета безопасности ООН, урегулирования армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта в соответствии с нормами и принципами международного права, отраженными в Хельсинкском заключительном акте, в рамках признанных на международном уровне границ Азербайджана, на основе полного уважения суверенитету и территориальной целостности страны", - отмечается в заявлении.

Напомним, что конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.

Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией.