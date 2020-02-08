В рамках парламентских выборов, которые пройдут в Азербайджане девятого февраля, аккредитованы 883 международных наблюдателя.

Как передает в субботу Day.Az со ссылкой на Trend, об этом на сегодняшней пресс-конференции сказал председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Мазахир Панахов.

Он добавил, что число местных наблюдателей составляет 89 676 человек. Из них 35 152 наблюдатели - от политических партий. Международные наблюдатели представляют 58 стран и 59 организаций.

Председатель ЦИК также отметил, что в рамках парламентских выборов за депутатский мандат будут бороться 1314 кандидатов. В целом на первом этапе с целью выдвижения кандидатуры в ЦИК обратился 2431 человек. На различных стадиях процесса 321 из них снял свою кандидатуру, а две кандидатуры аннулированы решением ЦИК.

Кандидатура 246 человек выдвинута 19 политическими партиями, 1057 - в индивидуальном порядке, 11 - инициативными группами. Женщины составляют 21 процент кандидатов, а мужчины - 79.