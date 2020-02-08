Из 47 обращений, поступивших в Центральную избирательную комиссию (ЦИК) Азербайджана, 25 были связаны с регистрацией кандидатуры.

Как передает в субботу Day.Az со ссылкой на Trend, об этом на сегодняшней пресс-конференции сказал председатель ЦИК Мазахир Панахов.

По его словам, восстановлены кандидатуры девяти человек, две кандидатуры аннулированы по причине двойного гражданства.

"В соответствии с требованиями законодательства не зарегистрированы кандидатуры пяти человек, которые были осуждены по тяжким преступлениям и не погасили судимость. Из-за предоставления ложных сведений об имуществе не зарегистрированы кандидатуры 13 человек", - сказал Панахов. Он добавил, что в таких случаях восстановление кандидатур невозможно.

Председатель ЦИК также отметил, что некоторые кандидаты все еще ведут агиткампанию в социальных сетях, другие вне установленных ЦИК мест также посещали села и встречались с жителями.

Напомним, что завтра в Азербайджане состоятся внеочередные парламентские выборы. В рамках парламентских выборов за депутатский мандат будут бороться 1314 зарегистрированных кандидатов. В целом на первом этапе с целью выдвижения кандидатуры в ЦИК обратился 2431 человек. На различных стадиях процесса 321 из них снял свою кандидатуру, а две кандидатуры аннулированы решением ЦИК. 21% зарегистрированных кандидатов в депутаты составляют женщины, 79% - мужчины. Кандидатура 246 человек выдвинута 19 политическими партиями, 1057 - в индивидуальном порядке, 11 - инициативными группами.

Отметим, что аккредитацию на внеочередные парламентские выборы прошли 883 международных наблюдателя, представляющих 58 стран и 59 международных организаций. Число местных наблюдателей составляет 89 676 человек. Из них 35 152 наблюдатели - от политических партий.