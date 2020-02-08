8 февраля председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Мазахир Панахов встретился с делегацией Парламентского Собрания Союза Беларуси и России.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, на встрече председатель ЦИК проинформировал гостей о подготовке к выборам. М.Панахов отметил, что процесс подготовки проходил в прозрачных условиях. Он отметил, что созданы условия для участия в выборах и людей с инвалидностью. Было отмечено, что за выборами будут следить местные и международные наблюдатели, в 1000 пунктах установлены веб-камеры.

Руководитель делегации Сергей Боженов отметил, что согласно наблюдениям подготовка к выборам в Азербайджане осуществлена на высоком уровне. Было отмечено, что они ознакомились с созданными в избирательных пунктах условиями и высоко оценили проделанную работу.

Затем председатель ЦИК ответил на вопросы гостей.