https://news.day.az/politics/1201171.html Телеканал "Россия 24" представил репортаж о подготовке к парламентским выборам в Азербайджане - ВИДЕО
Телеканал "Россия 24" представил репортаж о подготовке к парламентским выборам в Азербайджане - ВИДЕО
Телеканал "Россия 24" представил репортаж о парламентских выборах в Азербайджане и подготовке к ним.
Как передает Day.Az, в репортаже говорится, что внеочередные выборы в парламент пройдут в стране впервые в истории, участие принимают 19 партий. За ходом голосования будут следить тысячи наблюдателей.
Представляем вашему вниманию данный репортаж:
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