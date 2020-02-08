Телеканал "Россия 24" представил репортаж о парламентских выборах в Азербайджане и подготовке к ним.

Как передает Day.Az, в репортаже говорится, что внеочередные выборы в парламент пройдут в стране впервые в истории, участие принимают 19 партий. За ходом голосования будут следить тысячи наблюдателей.

Представляем вашему вниманию данный репортаж: