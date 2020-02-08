Состоялась встреча делегации Государственного комитета по работе с диаспорой (ГКРД) Азербайджана, находящейся с визитом в Королевстве Саудовская Аравия, с азербайджанцами, проживающими в городе Эр-Рияд.



Чрезвычайный и полномочный посол нашей страны в Саудовской Аравии Шахин Абдуллаев, открывая встречу, начавшуюся с озвучивания нашего государственного гимна, вступительным словом, высоко оценил визит представителей Государственного комитета в эту страну.



Затем был показан видеоролик, посвященный деятельности Государственного комитета.



Председатель комитета Фуад Мурадов, информируя участников мероприятия о работе возглавляемой им структуры, реализованных проектах, привлек внимание к учреждению координационных советов в соответствии со "Стратегической дорожной картой", созданию и передаче в распоряжение наших соотечественников домов Азербайджана, карте диаспоры, распространению через социальные сети подготовленных средств пропаганды и другим вопросам. Oн призвал наших соотечественников к активности в социальных сетях, присоединению к большой диаспорской семье,



Наши соотечественники, выразив удовлетворение визитом делегации ГКРД в Саудовскую Аравию, рассказали о существующих проблемах, провели обмен мнениями о проектах, которые можно реализовать в этой стране для пропаганды наших национально-культурных ценностей. В ходе мероприятия оперативно была внесена ясность в ряд озвученных проблем.