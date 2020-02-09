За ходом голосования на избирательном участке № 16 избирательного округа № 23 Насими-Сабаил наблюдают международные наблюдатели.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, среди них руководитель и специальный координатор краткосрочной наблюдательной миссии ОБСЕ Артур Герасимов и член наблюдательной миссии ОБСЕ Андреас Нотелле.

За ходом голосования наблюдают также местные наблюдатели.

Напомним, что сегодня в Азербайджане стартовали внеочередные парламентские выборы. В рамках парламентских выборов за депутатский мандат будут бороться 1314 зарегистрированных кандидатов. В целом на первом этапе с целью выдвижения кандидатуры в ЦИК обратился 2431 человек. На различных стадиях процесса 321 из них снял свою кандидатуру, а две кандидатуры аннулированы решением ЦИК. 21% зарегистрированных кандидатов в депутаты составляют женщины, 79% - мужчины. Кандидатура 246 человек выдвинута 19 политическими партиями, 1057 - в индивидуальном порядке, 11 - инициативными группами.

Отметим, что аккредитацию на внеочередные парламентские выборы прошли 883 международных наблюдателя, представляющих 58 стран и 59 международных организаций. Число местных наблюдателей составляет 89 676 человек. Из них 35 152 наблюдатели - от политических партий.