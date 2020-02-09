ЦИК Азербайджана провел очень большую работу для того, чтобы выборы прошли открыто, организованно и демократично.

Об этом сказал Trend в воскресенье глава миссии наблюдателей от СНГ Виктор Гуминский, передает Day.Az.

По его словам, миссия приступила к своей работе 19 января. Работа наблюдателей долгосрочная. В целом в составе 252 наблюдателя из восьми стран, а также представители Межпарламентской ассамблеи СНГ, Парламентского собрания Союза Беларуси и России, Исполнительного комитета СНГ.

Он отметил, что в глаза бросается большое количество кандидатов в депутаты Милли Меджлиса, больше, чем в прошлый раз.

"Работа центральной избирательной комиссии, окружных и участковых избирательных комиссий организована строго в соответствии с национальным законодательством. В этом мы убедились, посещая регионы, и сегодня, присутствуя на голосованиях и на открытии участка", - добавил он.

Как отметил Гуминский, проведена большая работа по обучению нижестоящих комиссий, участковых комиссий.

Он добавил, что принцип работы миссии открытый: "Выводы мы будем делать исключительно из мнения наших наблюдателей".

Напомним, что сегодня в Азербайджане стартовали внеочередные парламентские выборы. В рамках парламентских выборов за депутатский мандат будут бороться 1314 зарегистрированных кандидатов. В целом на первом этапе с целью выдвижения кандидатуры в ЦИК обратился 2431 человек. На различных стадиях процесса 321 из них снял свою кандидатуру, а две кандидатуры аннулированы решением ЦИК. 21% зарегистрированных кандидатов в депутаты составляют женщины, 79% - мужчины. Кандидатура 246 человек выдвинута 19 политическими партиями, 1057 - в индивидуальном порядке, 11 - инициативными группами.

Отметим, что аккредитацию на внеочередные парламентские выборы прошли 883 международных наблюдателя, представляющих 58 стран и 59 международных организаций. Число местных наблюдателей составляет 89 676 человек. Из них 35 152 наблюдатели - от политических партий.