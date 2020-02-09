Сегодня в 08:00 на избирательных участках Гянджи стартовали выборы в Милли Меджлис (парламент), сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.

В Гяндже функционирует 111 участков по четырем окружным избирательным участкам.

Число граждан с избирательным правом в Гяндже составляет 151 450 человек. Из них 105 голосуют впервые. От Гянджи в Милли Меджлис будут избраны четыре депутата. От Гянджи зарегистрированы 36 кандидатов.

Отметим, что сегодня в Азербайджане начались выборы в Милли Меджлис (парламент) шестого созыва.

Информационный центр Секретариата ЦИК будет информировать о ходе голосования, а также о предварительных данных на 10:00, 12:00, 15:00, 17:00 и 19:00.

Для участия во внеочередных парламентских выборах зарегистрированы 1314 кандидатов.

Кандидатуры 246 человек выдвинуты 19 политическими партиями, 1057 - в индивидуальном порядке, 11 - инициативными группами. Женщины составляют 21 процент кандидатов, мужчины - 79.

В течение всего дня по 125 избирательным округам страны будут действовать 5573 постоянных избирательных участка.

В голосовании примут участие 5 329 460 избирателей. На 573 участках проголосуют 340 689 вынужденных переселенцев.

За ходом голосования наблюдают 883 международных и 77 790 местных наблюдателей. Из местных наблюдателей 35 152 - представители политических партий. Международные наблюдатели представляют 58 стран и 59 организаций.

Для проведения опросов на выходе (exit poll) на парламентских выборах в Азербайджане зарегистрированы AJF&Associates Inc. (США) и Лига защиты трудовых прав граждан (совместно), французский Институт социальных исследований Opinion Way и Фонд "Права человека XXI век - Азербайджан" (совместно), Мониторинговый центр Rəy.