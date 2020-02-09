В связи с сегодняшними парламентскими выборами на "горячую линию" Центральной избирательной комиссии поступило несколько запросов.

Об этом сказала секретарь Центральной избирательной комиссии Арифа Мухтарова, сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.

По ее словам, "горячая линия" ЦИК активна и до сих пор поступило несколько обращений, часть из которых носит информационный характер. На запросы были даны ответы.

Отметим, что сегодня в Азербайджане проводятся внеочередные парламентские выборы.

На выборах зарегистрированы 1314 кандидатов. 246 кандидатов являются представителями 19 политических партий, 1057 выдвинуты в индивидуальном порядке, а 11 кандидатов выдвинуты инициативной группой. 21 процент кандидатов - женщины, 79% - мужчины.

В день выборов будут работать 5573 постоянных избирательных участка в 125 избирательных округах.

В голосовании примут участие 5 миллионов 329 тысяч 460 избирателей. На 573 избирательных участках проголосуют 340 689 вынужденных переселенцев.

Напомним, что за ходом выборов наблюдают 883 международных и 77790 местных наблюдателей. Из местных наблюдателей 35 152 являются наблюдателями политических партий. Международные наблюдатели представляют 58 стран и 59 организаций.