Явка избирателей на парламентских выборах в Азербайджане на 10.00 по местному времени составляет 12,57 процента (670 086 избирателей). Об этом сообщил в воскресенье журналистам глава Информационного центра "Выборы" ЦИК Фарид Оруджев, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

В Азербайджане в воскресенье началось голосование на выборах в Милли Меджлис (парламент).

Отметим, что в рамках внеочередных парламентских выборах зарегистрировано 1314 кандидатов.

Кандидатуры 246 человек выдвинуты 19 политическими партиями, 1057 - в индивидуальном порядке, 11 - инициативными группами.

Женщины составляют 21 процент кандидатов, мужчины - 79.

В течение всего дня по 125 избирательным округам страны будут действовать 5 573 постоянных избирательных участка.

В голосованиях примут участие 5 329 460 избирателей. В 573 участках проголосуют 340 689 вынужденных переселенцев.

За ходом голосований будут наблюдать 883 международных и 77 790 местных наблюдателей. Из местных наблюдателей - 35 152 представители политических партий. Международные наблюдатели представляют 58 стран и 59 организаций.

Для проведения опросов на выходе (exit poll) во время парламентских выборов в Азербайджане зарегистрированы AJF&Associates Inc. (США) и Лига защиты трудовых прав граждан (совместно), французский Институт социальных исследований Opinion Way и Фонд "Права человека XXI век - Азербайджан" (совместно), Мониторинговый центр Rəy.