В Азербайджане созданы все условия для проведения свободных и прозрачных выборов. Об этом сказал Trend член Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Гусейн Пашаев, передает Day.Az.

Пашаев отметил, что со дня объявления выборов ЦИК осуществил все необходимые меры в соответствии с Избирательным кодексом: "Сегодня с 08:00 все избирательные участки открыты для избирателей. Каждый может свободно проголосовать за того кандидата, которого хочет. Условия, созданные на избирательных участках, полностью позволяют провести выборы на высоком уровне. Азербайджан накопил достаточный опыт для проведения демократических выборов".

Член ЦИК добавил, что нынешние выборы отличаются от прошлых своей активностью: "Число кандидатов, участвующих в этих выборах, больше, чем на прошлых выборах. Увеличилось и число международных наблюдателей, что говорит об интересе, который проявляется к Азербайджану на международной арене".

Отметим, что сегодня в Азербайджане начались выборы в Милли Меджлис (парламент) шестого созыва.

Информационный центр Секретариата ЦИК будет информировать о ходе голосования, а также о предварительных данных на 10:00, 12:00, 15:00, 17:00 и 19:00.

Для участия во внеочередных парламентских выборах зарегистрированы 1314 кандидатов.

Кандидатуры 246 человек выдвинуты 19 политическими партиями, 1057 - в индивидуальном порядке, 11 - инициативными группами. Женщины составляют 21 процент кандидатов, мужчины - 79.

В течение всего дня по 125 избирательным округам страны будут действовать 5573 постоянных избирательных участка.

В голосовании примут участие 5 329 460 избирателей. На 573 участках проголосуют 340 689 вынужденных переселенцев.

За ходом голосования наблюдают 883 международных и 77 790 местных наблюдателей. Из местных наблюдателей 35 152 - представители политических партий. Международные наблюдатели представляют 58 стран и 59 организаций.

Для проведения опросов на выходе (exit poll) на парламентских выборах в Азербайджане зарегистрированы AJF&Associates Inc. (США) и Лига защиты трудовых прав граждан (совместно), французский Институт социальных исследований Opinion Way и Фонд "Права человека XXI век - Азербайджан" (совместно), Мониторинговый центр Rəy.