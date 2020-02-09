Избирательный процесс на парламентских выборах в Азербайджане протекает спокойно, все работают профессионально.

Об этом Trend рассказал израильский журналист Михаил Финкель, который наблюдает за выборами, передает Day.Az.

Финкель прибыл в Азербайджан в составе делегации журналистов из Израиля с целью освещения парламентских выборов.

По его словам, несмотря на раннее время суток и холодную погоду, граждане все равно прибывают в избирательные пункты для того, чтобы принять участие в выборах.

"Первыми проявляют активность люди преклонного возраста, и постепенно подтягивается все больше людей. Думаю, что после полудня, ближе к часу дня, участников станет гораздо больше", - сказал Финкель.

Он также добавил пару слов о самом процессе выборов.

"Все очень хорошо. Все работают очень профессионально, грамотно и ответственно, так что все замечательно", - отметил собеседник.

Финкель также указал на параллели выборов в Азербайджане и Израиле.

По его словам, выборы в Израиле и Азербайджане имеют схожие черты. В Азербайджане созданы все необходимые условия для проведения выборов, вплоть до мельчайших деталей.

Отметим, что сегодня в Азербайджане начались выборы в Милли Меджлис (парламент) шестого созыва.

Для участия в парламентских выборах зарегистрированы 1314 кандидатов.

Кандидатуры 246 человек выдвинуты 19 политическими партиями, 1057 - в индивидуальном порядке, 11 - инициативными группами. Женщины составляют 21 процент кандидатов, мужчины - 79.

В течение всего дня по 125 избирательным округам страны будут действовать 5573 постоянных избирательных участка.

В голосовании примут участие 5 329 460 избирателей. На 573 участках проголосуют 340 689 вынужденных переселенцев.

За ходом голосования будут наблюдать 883 международных и 77 790 местных наблюдателей. Из местных наблюдателей 35 152 - представители политических партий. Международные наблюдатели представляют 58 стран и 59 организаций.

Для проведения опросов на выходе (exit poll) на парламентских выборах в Азербайджане зарегистрированы AJF&Associates Inc. (США) и Лига защиты трудовых прав граждан (совместно), французский Институт социальных исследований Opinion Way и Фонд "Права человека XXI век - Азербайджан" (совместно), Мониторинговый центр Rəy.