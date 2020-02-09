Выборы в парламент Азербайджана проходят прозрачно и на высоком уровне, на избирательных участках созданы все условия для голосования избирателей.

Об этом сказал журналистам член наблюдательной миссии СНГ, первый заместитель председателя Олий Мажлиса (Сенат) Узбекистана Садык Сафаев, наблюдающий за избирательным процессом на втором избирательном участке 29-го Сабаильского округа, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

"Члены наблюдательной миссии в течение дня будут находиться на избирательных участках. Выборы в Милли Меджлис - важное событие в жизни страны, и избиратели проявляют высокую активность", - сказал Сафаев.

Отметим, что сегодня в Азербайджане проходят выборы в Милли Меджлис (парламент) шестого созыва.

Для участия в выборах зарегистрированы 1314 кандидатов.

Кандидатуры 246 человек выдвинуты 19 политическими партиями, 1057 - в индивидуальном порядке, 11 - инициативными группами. Женщины составляют 21 процент кандидатов, мужчины - 79.

По 125 избирательным округам страны действуют 5573 постоянных избирательных участка.

В голосовании примут участие 5 329 460 избирателей. На 573 участках проголосуют 340 689 вынужденных переселенцев.

За ходом голосования наблюдают 883 международных и 77 790 местных наблюдателей. Из местных наблюдателей 35 152 - представители политических партий. Международные наблюдатели представляют 58 стран и 59 организаций.

Для проведения опроса на выходе (exit poll) на парламентских выборах в Азербайджане зарегистрированы AJF&Associates Inc. (США) и Лига защиты трудовых прав граждан (совместно), французский Институт социальных исследований Opinion Way и Фонд "Права человека XXI век - Азербайджан" (совместно), Мониторинговый центр Rəy.