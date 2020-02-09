Наблюдатели из СНГ: Институт выборов в Азербайджане сформирован на самом высоком уровне
Высокая активность избирателей наблюдается на избирательных участках в Сабаильском районе.
За ходом голосования в 29-м Сабаильском округе следят и зарубежные наблюдатели, сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.
Генеральный секретарь Совета Межпарламентской Ассамблеи СНГ Дмитрий Кобицкий и другие наблюдатели заявили, что продолжение реформ в Азербайджане является еще одним доказательством следования принципам демократии в стране.
По их словам, парламентские выборы проходят в условиях прозрачности и высокой агитационной и избирательной активности.
Наблюдатели подчеркнули, что избирательная активность и эффективная избирательная агитация еще раз показывают, что существующий в Азербайджане институт выборов сформировался на самом высоком уровне.
Отметим, что сегодня в Азербайджане проходят выборы в Милли Меджлис (парламент) шестого созыва.
Для участия в выборах зарегистрированы 1314 кандидатов.
Кандидатуры 246 человек выдвинуты 19 политическими партиями, 1057 - в индивидуальном порядке, 11 - инициативными группами. Женщины составляют 21 процент кандидатов, мужчины - 79.
По 125 избирательным округам страны действуют 5573 постоянных избирательных участка.
В голосовании примут участие 5 329 460 избирателей. На 573 участках проголосуют 340 689 вынужденных переселенцев.
За ходом голосования наблюдают 883 международных и 77 790 местных наблюдателей. Из местных наблюдателей 35 152 - представители политических партий. Международные наблюдатели представляют 58 стран и 59 организаций.
Для проведения опроса на выходе (exit poll) на парламентских выборах в Азербайджане зарегистрированы AJF&Associates Inc. (США) и Лига защиты трудовых прав граждан (совместно), французский Институт социальных исследований Opinion Way и Фонд "Права человека XXI век - Азербайджан" (совместно), Мониторинговый центр Rəy.
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