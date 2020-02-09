Парламентские выборы, за которыми мы сегодня наблюдаем в Азербайджане, проходят весьма организованно. Об этом заявил Trend Первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по федеративному устройству, региональный политике, местному самоуправлению и делам Севера, Аркадий Чернецкий, передает Day.Az.

Российский политик отметил растущую динамику явки избирателей.

"На данный момент активность граждан растет, видимо в утренние часы погодные условия не позволили большому количеству людей явиться на избирательные участки. Но сейчас число граждан, желающих проголосовать, растет на глазах. В целом, на мой взгляд, выборы соответствуют существующему избирательному законодательству. На избирательных участках соблюдаются необходимые регламенты, а люди, которые присутствуют в качестве наблюдателей, ведут себя корректно", - сказал Черницкий.

Российский политик также отметил, что межпарламентская группа Россия- Азербайджана, членом которой он является, активно сотрудничает с Милли Меджлисом (парламентом) Азербайджана.

Отметим, что сегодня в Азербайджане проходят выборы в Милли Меджлис (парламент) шестого созыва.

Для участия в выборах зарегистрированы 1314 кандидатов.

Кандидатуры 246 человек выдвинуты 19 политическими партиями, 1057 - в индивидуальном порядке, 11 - инициативными группами. Женщины составляют 21 процент кандидатов, мужчины - 79.

По 125 избирательным округам страны действуют 5573 постоянных избирательных участка.

В голосовании примут участие 5 329 460 избирателей. На 573 участках проголосуют 340 689 вынужденных переселенцев.

За ходом голосования наблюдают 883 международных и 77 790 местных наблюдателей. Из местных наблюдателей 35 152 - представители политических партий. Международные наблюдатели представляют 58 стран и 59 организаций.

Для проведения опроса на выходе (exit poll) на парламентских выборах в Азербайджане зарегистрированы AJF&Associates Inc. (США) и Лига защиты трудовых прав граждан (совместно), французский Институт социальных исследований Opinion Way и Фонд "Права человека XXI век - Азербайджан" (совместно), Мониторинговый центр "Rəy".