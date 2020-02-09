Парламентские выборы в Азербайджане проходят очень организованно - российский наблюдатель
Парламентские выборы, за которыми мы сегодня наблюдаем в Азербайджане, проходят весьма организованно. Об этом заявил Trend Первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по федеративному устройству, региональный политике, местному самоуправлению и делам Севера, Аркадий Чернецкий, передает Day.Az.
Российский политик отметил растущую динамику явки избирателей.
"На данный момент активность граждан растет, видимо в утренние часы погодные условия не позволили большому количеству людей явиться на избирательные участки. Но сейчас число граждан, желающих проголосовать, растет на глазах. В целом, на мой взгляд, выборы соответствуют существующему избирательному законодательству. На избирательных участках соблюдаются необходимые регламенты, а люди, которые присутствуют в качестве наблюдателей, ведут себя корректно", - сказал Черницкий.
Российский политик также отметил, что межпарламентская группа Россия- Азербайджана, членом которой он является, активно сотрудничает с Милли Меджлисом (парламентом) Азербайджана.
Отметим, что сегодня в Азербайджане проходят выборы в Милли Меджлис (парламент) шестого созыва.
Для участия в выборах зарегистрированы 1314 кандидатов.
Кандидатуры 246 человек выдвинуты 19 политическими партиями, 1057 - в индивидуальном порядке, 11 - инициативными группами. Женщины составляют 21 процент кандидатов, мужчины - 79.
По 125 избирательным округам страны действуют 5573 постоянных избирательных участка.
В голосовании примут участие 5 329 460 избирателей. На 573 участках проголосуют 340 689 вынужденных переселенцев.
За ходом голосования наблюдают 883 международных и 77 790 местных наблюдателей. Из местных наблюдателей 35 152 - представители политических партий. Международные наблюдатели представляют 58 стран и 59 организаций.
Для проведения опроса на выходе (exit poll) на парламентских выборах в Азербайджане зарегистрированы AJF&Associates Inc. (США) и Лига защиты трудовых прав граждан (совместно), французский Институт социальных исследований Opinion Way и Фонд "Права человека XXI век - Азербайджан" (совместно), Мониторинговый центр "Rəy".
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре