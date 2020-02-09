Центральная избирательная комиссия (ЦИК) Азербайджана провела очень большую работу - выборы проходят весьма организованно и соответствуют международным стандартам.

Об этом заявил Trend Томалин Бари Энтони, представитель миссии по наблюдению за выборами из Великобритании, передает Day.Az.

"Организационная составляющая выборов впечатляет. Что на меня произвело сильное впечатление, так это количество местных наблюдателей", - подчеркнул Энтони.

"Другое, что меня действительно впечатлило - это большое количество наблюдателей-женщин. Это очень хороший показатель, которым стоит гордиться", - добавил он.

"Очевидно, что весь процесс очень хорошо координируется ЦИК и я уверен, что выборы пройдут чрезвычайно успешно" - подытожил Энтони.

Директор Интернациональной дипломатической программы и представитель миссии по наблюдению за выборами профессор Набиль Аяд, в свою очередь, отметил, что весь процесс проходит спокойно и гладко.

"Я впечатлен тем, как проходят выборы. Весь процесс идет спокойно и беспрепятственно. Кроме того, на нас произвел впечатление и печатный материал, посвященный правилам наблюдения, и то, как профессионально обращаются с избирателями. Поздравляю, парламентские выборы в Азербайджане проходят на высшем уровне",- отметил он.

Отметим, что сегодня в Азербайджане начались выборы в Милли Меджлис (парламент) шестого созыва.

Для участия в парламентских выборах зарегистрированы 1314 кандидатов.

Кандидатуры 246 человек выдвинуты 19 политическими партиями, 1057 - в индивидуальном порядке, 11 - инициативными группами. Женщины составляют 21 процент кандидатов, мужчины - 79.

В течение всего дня по 125 избирательным округам страны будут действовать 5573 постоянных избирательных участка.

В голосовании примут участие 5 329 460 избирателей. На 573 участках проголосуют 340 689 вынужденных переселенцев.

За ходом голосования будут наблюдать 883 международных и 77 790 местных наблюдателей. Из местных наблюдателей 35 152 - представители политических партий. Международные наблюдатели представляют 58 стран и 59 организаций.

Для проведения опросов на выходе (exit poll) на парламентских выборах в Азербайджане зарегистрированы AJF&Associates Inc. (США) и Лига защиты трудовых прав граждан (совместно), французский Институт социальных исследований Opinion Way и Фонд "Права человека XXI век - Азербайджан" (совместно), Мониторинговый центр "Rəy".