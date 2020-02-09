На некоторых избирательных участках мы провели наблюдения - созданные условия соответствуют Избирательному кодексу. Информация о предвыборном процессе, а также о работе, проведенной в день выборов, будет передана в Центр наблюдательной миссии в Баку, где будет определен окончательный результат.

Об этом заявил Trend долгосрочный наблюдатель ОБСЕ Инго Бюттнер, передает Day.Az.

Инго Бюттнер отметил, что 14 января этого года в Нахчыване он встретился с представителями Центральной избирательной комиссии, СМИ и других организаций, ознакомился с условиями, созданными для справедливого и прозрачного проведения выборов.

Отметим, что сегодня в Азербайджане проходят выборы в Милли Меджлис (парламент) шестого созыва.

Для участия в выборах зарегистрированы 1314 кандидатов.

Кандидатуры 246 человек выдвинуты 19 политическими партиями, 1057 - в индивидуальном порядке, 11 - инициативными группами. Женщины составляют 21 процент кандидатов, мужчины - 79.

По 125 избирательным округам страны действуют 5573 постоянных избирательных участка.

В голосовании примут участие 5 329 460 избирателей. На 573 участках проголосуют 340 689 вынужденных переселенцев.

За ходом голосования наблюдают 883 международных и 77 790 местных наблюдателей. Из местных наблюдателей 35 152 - представители политических партий. Международные наблюдатели представляют 58 стран и 59 организаций.

Для проведения опроса на выходе (exit poll) на парламентских выборах в Азербайджане зарегистрированы AJF&Associates Inc. (США) и Лига защиты трудовых прав граждан (совместно), французский Институт социальных исследований Opinion Way и Фонд "Права человека XXI век - Азербайджан" (совместно), Мониторинговый центр Rəy.