Мы уже провели наблюдения на нескольких избирательных участках. На них созданы все условия для свободного волеизъявления избирателей, в частности, они оснащены современным оборудованием. Это говорит о том, что была проведена серьезная подготовка к выборам. Об этом сказал наблюдатель от Татарстана Артийон Элизаров, сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.

"Выборы в Азербайджане являются очередным важным шагом для укрепления принципов демократии в стране. На участках, где мною проведены наблюдения, зафиксированы очереди. Это говорит о том, что люди активно используют свое избирательное право. В округах и на участках я видел много наблюдателей. Выборы проходят свободно, демократично и прозрачно", - сказал наблюдатель.

Отметим, что в Азербайджане в воскресенье проходит голосование на выборах в Милли Меджлис (парламент).

Для участия в парламентских выборах зарегистрированы 1 314 кандидата.

Кандидатуры 246 человек выдвинуты 19 политическими партиями, 1057 - в индивидуальном порядке, 11 - инициативными группами.

Женщины составляют 21 процент кандидатов, мужчины - 79.

По 125 избирательным округам страны действуют 5 573 постоянных избирательных участка.

В голосовании примут участие 5 329 460 избирателей. На 573 участках проголосуют 340 689 вынужденных переселенцев.

За ходом голосования будут наблюдать 883 международных и 77 790 местных наблюдателей. Из местных наблюдателей 35 152 - представители политических партий. Международные наблюдатели представляют 58 стран и 59 организаций.

Для проведения опроса на выходе из избирательных участков (exit poll) на парламентских выборах в Азербайджане зарегистрированы AJF&Associates Inc. (США) и Лига защиты трудовых прав граждан (совместно), французский Институт социальных исследований Opinion Way и Фонд "Права человека XXI век - Азербайджан" (совместно), Мониторинговый центр Rəy.