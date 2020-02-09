Официальный наблюдатель от Украины на парламентских выборах, народный депутат Украины Володимир Крейденко отметил высокую уровень явки на парламентских выборах в Азербайджане.

Как рассказал Trend наблюдатель от Украины, такая высокая явка в непогоду - более трехсот человек на одном участке к 11:30 - показывает большую заинтересованность избирателей в том, чтобы выбрать достойного кандидата, передает Day.Az.

Крейденко также отметил и другие позитивные факторы процесса голосования: "Работа участков началась своевременно, процесс голосования проходит на высоком уровне. Видно, что доступ к избирательным урнам свободный, члены комиссии на месте, нарушений и злоупотреблений не наблюдается".

Также наблюдатель от Украины отметил большое число кандидатов в каждом пункте, а также резкий возрастной разброс, указав на то, что один из кандидатов (2000 года рождения) достаточно молод, что очень смело для участия в парламентских выборах: "Я знаю, что у вас также много кандидатов: более 1300 человек по всей стране, желающих стать депутатами", - сказал Крейденко.

В завершение народный депутат Украины рассказал, как протекает избирательный процесс на украинских парламентских выборах и чем отличается украинская практика от азербайджанской.

Отметим, что сегодня в Азербайджане начались выборы в Милли Меджлис (парламент) шестого созыва.

Для участия в парламентских выборах зарегистрированы 1314 кандидатов.

Кандидатуры 246 человек выдвинуты 19 политическими партиями, 1057 - в индивидуальном порядке, 11 - инициативными группами. Женщины составляют 21 процент кандидатов, мужчины - 79.

В течение всего дня по 125 избирательным округам страны будут действовать 5573 постоянных избирательных участка.

В голосовании примут участие 5 329 460 избирателей. На 573 участках проголосуют 340 689 вынужденных переселенцев.

За ходом голосования будут наблюдать 883 международных и 77 790 местных наблюдателей. Из местных наблюдателей 35 152 - представители политических партий. Международные наблюдатели представляют 58 стран и 59 организаций.

Для проведения опросов на выходе (exit poll) на парламентских выборах в Азербайджане зарегистрированы AJF&Associates Inc. (США) и Лига защиты трудовых прав граждан (совместно), французский Институт социальных исследований Opinion Way и Фонд "Права человека XXI век - Азербайджан" (совместно), Мониторинговый центр Rəy.