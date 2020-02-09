В Азербайджане созданы все условия для свободного выбора достойного кандидата в депутаты.

Об этом сказала Trend председатель Центральной комиссии по выборам и проведению референдумов Кыргызстана Нуржан Шайлдабекова, которая наблюдает за ходом парламентских выборов в Азербайджане, передает Day.Az.

"Конечно, избирательные системы Азербайджана и Кыргызстана различаются. Однако очевидно, что не существует хороших или плохих избирательных систем, каждая страна естественно выбирает систему, которая подходит её текущим трендам политического развития, соответствует политической системе в стране, установленной ее Конституцией. Вместе с тем, существует общий критерий и стандарты выборов, иначе не было бы международного мониторинга. Это критерий доверия граждан к результатам выборов. В Азербайджане с этим вопросом проблем нет, граждане доверяют той избирательной системе, через которую отбираются высшие должностные лица в парламент и местные органы самоуправления в стране", - сказала она.

Шайлдабекова отметила, что избирательные стандарты соблюдены уже в самой процедуре голосования.

"Кандидаты, которые вступают в борьбу, должны иметь возможность в равной степени представить свои избирательные программы и участвовать в конкуренции за голоса избирателей. На примере выборов в Азербайджане мы видим на избирательных участках исчерпывающую информацию о кандидатах, рост числа кандидатов, что говорит о сохранении политического плюрализма в стране. Нам понравилось, что субъекты выборов - это не только партии, но и граждане в порядке самовыдвижения. И то, что 2/3 всех кандидатов - это самовыдвиженцы, говорит о том, что граждане активно реализуют свои права. Благодаря этому расширяется свобода выбора, и это очень хорошая тенденция в избирательной системе любой страны. Мы рады за наших азербайджанских коллег, организаторов выборов и за граждан Азербайджана. Мы считаем, что созданы все условия для того, чтобы граждане могли осуществить свой свободный выбор достойного кандидата", - сказала она.

Отметим, что сегодня в Азербайджане начались выборы в Милли Меджлис (парламент) шестого созыва.

Для участия в парламентских выборах зарегистрированы 1314 кандидатов.

Кандидатуры 246 человек выдвинуты 19 политическими партиями, 1057 - в индивидуальном порядке, 11 - инициативными группами. Женщины составляют 21 процент кандидатов, мужчины - 79.

В течение всего дня по 125 избирательным округам страны будут действовать 5573 постоянных избирательных участка.

В голосовании примут участие 5 329 460 избирателей. На 573 участках проголосуют 340 689 вынужденных переселенцев.

За ходом голосования будут наблюдать 883 международных и 77 790 местных наблюдателей. Из местных наблюдателей 35 152 - представители политических партий. Международные наблюдатели представляют 58 стран и 59 организаций.

Для проведения опросов на выходе (exit poll) на парламентских выборах в Азербайджане зарегистрированы AJF&Associates Inc. (США) и Лига защиты трудовых прав граждан (совместно), французский Институт социальных исследований Opinion Way и Фонд "Права человека XXI век - Азербайджан" (совместно), Мониторинговый центр Rəy.