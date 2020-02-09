В рамках внеочередных выборов в Милли Меджлис (парламент) Азербайджана в 85-ом Шамахинском избирательном округе отмечается высокая активность избирателей.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, председатель окружной избирательной комиссии Гусейн Раджабов сказал, что в 63 участках округа зарегистрированы 41 648 избирателей. Они должны выбрать одного из девяти кандидатов. Для больных и пожилых людей, которые не могут прийти на участок, функционирует переносная избирательная урна.

Председатель подчеркнул, что избирательный процесс на участках проходит прозрачно и демократично, в соответствии с требованиями Избирательного кодекса. За ходом голосования в округе следят 830 наблюдателей, в том числе четверо представителей ОБСЕ, двое - ПАСЕ и двое - СНГ.

Отметим, что сегодня в Азербайджане проходят выборы в Милли Меджлис (парламент) шестого созыва.

Для участия в парламентских выборах зарегистрированы 1314 кандидатов.

Кандидатуры 246 человек выдвинуты 19 политическими партиями, 1057 - в индивидуальном порядке, 11 - инициативными группами. Женщины составляют 21 процент кандидатов, мужчины - 79.

В течение всего дня по 125 избирательным округам страны будут действовать 5573 постоянных избирательных участка.

В голосовании примут участие 5 329 460 избирателей. На 573 участках проголосуют 340 689 вынужденных переселенцев.

За ходом голосования будут наблюдать 883 международных и 77 790 местных наблюдателей. Из местных наблюдателей 35 152 - представители политических партий. Международные наблюдатели представляют 58 стран и 59 организаций.

Для проведения опросов на выходе (exit poll) на парламентских выборах в Азербайджане зарегистрированы AJF&Associates Inc. (США) и Лига защиты трудовых прав граждан (совместно), французский Институт социальных исследований Opinion Way и Фонд "Права человека XXI век - Азербайджан" (совместно), Мониторинговый центр "Rəy".